Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Jadon Sancho ma zastąpić Chiesę, Juventus planuje złożyć ofertę

Juventus na początku lata zdecydował, że Federico Chiesa będzie musiał opuścić klub i znaleźć nowego pracodawcę. Po kilku długich tygodniach wygląda na to, że reprezentant Włoch wyląduje w Liverpoolu. Obecnie Stara Dama finalizuje sprzedaż zawodnika.

Z tego względu w Turynie oczekuje się, że do zespołu Thiago Motty trafi nowy zawodnik, który zajmie pozycję Chiesy z poprzedniego sezonu. Wiele wskazuje na to, że może nim być Jadon Sancho. Jak przekazał Gianluca Di Marzio włoski klub planuje złożyć w środę pierwszą oficjalną ofertę wypożyczenia za piłkarza Czerwonych Diabłów. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to Turyńczycy będą płacić tylko część pensji skrzydłowego. Dlatego w ramach rekompensaty Manchester United oczekuje wysokiej opłaty za wypożyczenie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sancho drugą część poprzedniej kampanii spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. Do byłego klubu trafił ze względu na konflikt z Erikiem ten Hagiem. Choć po powrocie do Anglii obaj panowie zakopali topór wojenny, tak przyszłość piłkarza na Old Trafford wciąż spowita jest mgłą. 24-latek co prawda wystąpił w starciu o Tarczę Wspólnoty, lecz w dwóch spotkaniach Premier League znalazł się poza kadrą meczową.

Poza Juventusem o sprowadzeniu Jadona Sancho myśli również Chelsea. The Blues chcieliby dokonać wymiany z Manchesterem United, a na Old Trafford miałby przenieść się inny reprezentant Anglii – Raheem Sterling.