Federico Chiesa nie może liczyć na miejsce w składzie Juventusu pod wodzą Thiago Motty. Nicolo Schira przekonuje, że AS Roma złożyła piłkarzowi ofertę indywidualnego kontraktu.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Roma złożyła ofertę Chiesie w wysokości 5,5 mln euro rocznie

Thiago Motta po przeprowadzce z Bolognii do Juventusu określił nie tylko potrzeby w postaci nowych transferów. Włoski szkoleniowiec przedstawił zarządowi listę piłkarzy, z którymi nie wiążę planów na przyszłość. Jednym z nich jest gwiazda Starej Damy – Federico Chiesa. Przez decyzję personalne nowego trenera włoski gwiazdor jest zdecydowany na wyprowadzkę z Allianz Stadium.

Gdy informacja o ewentualnej sprzedaży Chiesy przez Juventus obiegła świat, momentalnie czołowe kluby we Włoszech, Anglii oraz Arabii Saudyjskiej zwróciły na niego uwagę. Skrzydłowy oparł się pokusie gigantycznych pieniędzy, odrzucając możliwość gry w Saudi Pro League. Wobec tego do wyboru pozostały mu dwa kierunki, czyli zostać w Serie A albo odejść do Premier League.

Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira poważne kroki jako pierwszy klub zainteresowany sprowadzeniem Chiesy podjęła AS Roma. Rzymianie według jego wiedzy złożyli piłkarzowi ofertę indywidualnego kontraktu. Na mocy nowej umowy reprezentant Włoch miałby inkasować 5,5 miliona euro rocznie. Na ten moment Nicolo Schira nie zdradził, który klub z Anglii interesuje się transferem wychowanka Fioretniny. Inne źródło w postaci Fabrizio Romano zaznacza, że kwota transakcji może zamknąć się w okolicach 20-25 milionów euro.

Chiesa w Turynie występuje od 2020 roku, gdy został wypożyczony na dwa lata z opcją wykupu z Fiorentiny. Łącznie klub z Turynu wydał na pozyskanie 26-letniego skrzydłowego ok. 60 mln euro. W barwach Starej Damy łącznie rozegrał 131 spotkań, w których zdobył 32 bramki i zanotował 23 asysty.