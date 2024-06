Federico Chiesa najprawdopodobniej nie podpisze nowego kontraktu z Juventusem, donosi "Corriere dello Sport". To zmusza Starą Damę do ustalenia kwoty za Włocha i rozpoczęcia rozmów z zainteresowanymi klubami.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus nie chce sprostać wysokim wymaganiom Chiesy

Federico Chiesa liczył na podwyżkę wynagrodzenia przy podpisywaniu nowego kontraktu z Juventusem. Tymczasem Cristiano Giuntoli zaoferował mu jedynie dwuletnie przedłużenie i to z niższą pensją. Stara Dama zapłaciła za Chiesę około 55 milionów euro, na które składało się 10 milionów za dwuletnie wypożyczenie oraz kolejne 45 milionów w ramach transferu definitywnego.

Według raportu “Corriere dello Sport”, Juventus jest skłonny pozwolić Chiesie opuścić klub tego lata za opłatą wynoszącą zaledwie 25 milionów euro, co pozwoliłoby klubowi uzyskać 10 milionów euro zysku kapitałowego na skrzydłowym. Bianconeri obawiają się rozpoczęcia sezonu 2024-25 bez rozwiązania tej kwestii, ponieważ mogą stracić 26-letniego zawodnika za darmo następnego lata.

Obecnie Chiesa zarabia około 5 milionów euro netto na sezon i dąży do wyższej pensji przy następnym kontrakcie, niezależnie od tego, czy będzie to w Turynie, czy gdzieś indziej. Roma i kilka klubów z Premier League są zainteresowane jego usługami, co może przyspieszyć decyzję o odejściu.

Juventus, mimo swoich planów zatrzymania gwiazdora, musi liczyć się z możliwością utraty jednego z kluczowych zawodników. Ewentualne odejście Chiesy zmusi Bianconerich do znalezienia jego następcy, co nie będzie łatwe biorąc pod uwagę umiejętności Włocha, a także nie najlepszą kondycję finansową klubu.

