Chelsea zwietrzyła okazje. Talent z Bundesligi celem na lato

Lipsk odpadł z Ligi Mistrzów, Chelsea ruszyła po Benjamina Sesko

RB Lipsk jako jedna z trzech drużyn w tegorocznej Lidze Mistrzów ma na swoim koncie 0 punktów po 6. kolejkach fazy ligowej. Oznacza to, że na dwie kolejki przed końcem podopieczni Marco Rose stracili jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej. Ten fakt chce wykorzystać Chelsea, która od dawna zainteresowana jest jednym z zawodników niemieckiego klubu.

Nie jest żadną tajemnicą, że The Blues w kontekście przyszłością myślą o transferze dodatkowego napastnika. Do tej pory wśród głównych kandydatów wymieniano Alexandra Isaka, Victora Osimhena i Dusana Vlahovicia. Jednak ostatnie wydarzenia w Lipsku sprawiły, że powrócił temat możliwego pozyskania Benjamina Sesko. Według informacji portalu TeamTalk londyńczycy nawiązali kontakt ws. transferu 21-latka. Potencjalna transakcja miałaby odbyć się dopiero latem przyszłego roku.

Co prawda ostateczna decyzja ws. wyboru nowego napastnika nie została jeszcze podjęta, ale nie przeszkadza to w prowadzeniu rozmów z agentami piłkarza. Chelsea liczy na to, że odpadnięcie Lipska z Ligi Mistrzów spowoduje, że żądania finansowe Byków zostaną zmniejszone.

Benjamin Sesko w Lipsku gra od lipca 2023 roku. Wcześniej bronił barw innego klubu z koncernu Red Bulla – RB Salzburg. W obecnym sezonie Słoweniec zdobył 10 bramek i zaliczył 3 asysty w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.