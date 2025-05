PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Leroy Sane również na radarze Chelsea

Chelsea może zakończyć sezon z trofeum. Podopieczni Enzo Mareski zdołali awansować do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie na stadionie we Wrocławiu zmierzą się z Realem Betis. The Blues również są na dobrej drodze, aby zapewnić sobie awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Londyńczycy mają olbrzymie ambicje, a władze klubu już rozglądają się za wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje „Sky Germany”. Otóż The Blues włączyli się do walki o bardzo ciekawe wzmocnienie. Zainteresowanie londyńczyków wzbudził Leroy Sane. Warto zaznaczyć, że Niemiec po sezonie prawdopodobnie opuści Bayern Monachium jako wolny agent. Umowa Niemca z klubem wygasa wraz z końcem czerwca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Chelsea jednak będzie miała poważnego konkurenta w walce o Leroya Sane. Arsenal również ma na celowniku niemieckiego skrzydłowego. Zawodnik Bayernu Monachium znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur. 29-latek jednak zdecydował się odrzucić możliwość dołączenia do ekipy Ange’a Postecoglou.

Obecny sezon jest całkiem udany w wykonaniu Leroya Sane. W trwającej kampanii reprezentant Niemiec rozegrał 44 spotkania w barwach Bayernu Monachium. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 13 trafień, a także sześć asyst.