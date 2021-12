fot. PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Chelsea FC wciąż jest w trakcie poszukiwania wzmocnień do defensywy. Na radarze decydentów The Blues wciąż znajduje się Jules Kounde, czytamy na łamach ESPN. Defensor Sevilli już latem był bliski dołączenia do ekipy ze Stamford Bridge.

1 stycznia 2022 roku otwiera się zimowe okienko transferowe w Premier League

Chelsea ma zamiar pozyskać przede wszystkim obrońcę

ESPN twierdzi, że klub z Londynu celuje w pozyskanie Julesa Kounde z Sevilli

Kounde na celowniku Chelsea

Chelsea FC po rozegraniu 17 meczów ligowych legitymuje się bilansem 27 punktów na koncie. Ekipa z Londynu plasuje się jednocześnie na trzeciej pozycji w ligowej tabeli. Chociaż The Blues mają tylko 12 straconych bramek, to Thomas Tuchel wciąż pracuje nad wzmocnieniem obrony.

Niemiec jest zwolennikiem pozyskania Kounde z hiszpańskiego zespołu. Andaluzyjczycy latem byli gotowi sprzedać piłkarza za 80 milionów euro. ESPN twierdzi, że dzisiaj suma transakcji może wynieść mniej więcej 60 milionów euro.

Kunde do Sevilli trafił w 2019 roku. Wcześniej występował w Bordeaux. W poprzedniej kampanii rozegrał łącznie 34 mecze dla hiszpańskiego zespołu, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę. Na koncie zawodnika znalazły się cztery żółte kartki.

Tymczasem w tym sezonie Kounde wystąpił w 20 spotkaniach. Ponadto na koncie 23-latka urodzonego w Paryżu jestem siedem występów w reprezentacji Francji.

Obecny kontrakt Kounde z ekipą z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan obowiązuje do 2024 roku.

