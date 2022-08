Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang jest bardzo potrzebny Chelsea. Angielski klub i Barcelona prowadzą rozmowy. Londyńczycy podbili nawet swoją ofertę.

Pierre-Emerick Aubameyang najchętniej zostałby w Barcelonie

Odejście Gabończyka byłoby jednak korzystne dla finansów i dalszych ruchów wicemistrza Hiszpanii

O napastnika zawzięcie walczy Chelsea, której przedstawiciel prowadzi rozmowy na miejscu

Barcelona ma wiele interesów z Chelsea

Bieżące okno transferowe jest pasjonujące między innymi ze względu na to, jak wiele wspólnych interesów maja Barcelona i Chelsea. Można odnieść wrażenie, że kluby te są ze sobą w stałym kontakcie. Początkowo relacje stale się pogarszały, co właściwie zaczęło się od Andreasa Christensena, który wolał opuścić Stamford Bridge i trafić na Camp Nou. Później celami Barcelony i Chelsea byli Raphinha i Jules Kounde. Obaj wybrali grę dla wicemistrza Hiszpanii. The Blues odegrali się dopiero, gdy Cesar Azpilicueta przedłużył z londyńczykami kontrakt o dwa lata. Hiszpan chciał wcześniej trafić do drużyny Xaviego.

Im mniej czasu zostało do końca letniego okna transferowego, tym Barcelona i Chelsea mają więcej wspólnych interesów. Celem The Blues jest Frenkie de Jong, którego na Camp Nou starają się pozbyć. Holender miał wzmocnić Manchester United, ale nie chce grać na Old Trafford. Londyński zespół oferuje mu zaś grę w Lidze Mistrzów. Sprawa jest w toku.

Chelsea zdecydowanie bardziej optymistycznie zapatruje się na pozyskanie innego gracza Barcelony. Pierre-Emerick Aubameyang jest na Camp Nou dopiero od kilku miesięcy, ale tego lata może odejść z klubu. Wicemistrz Hiszpanii oraz Gabończyk woleliby kontynuować współpracę, ale jej zakończenie może okazać się konieczne, aby Barcelona mogła zarejestrować Julesa Kounde oraz dokonać innych transferów (między innymi Marcosa Alonso). Chelsea jest zdeterminowana, więc podwyższyła swoją poprzednią ofertę za napastnika, który w Londynie mógłby liczyć na większe zarobki i częstszą grę, niż w Barcelonie. The Blues wysłali nawet specjalnego pośrednika do Barcelony. Spędził on tam cały poprzedni tydzień, aby przybliżyć Chelsea do transferu Aubameyang. Wysłannik angielskiego klubu widziany był z władzami wicemistrza Hiszpanii.

