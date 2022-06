PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Daily Telegraph donosi, że w związku z nadchodzącą rewolucją kadrową w Chelsea, Thomas Tuchel wytypował dwie gwiazdy, za które klub powinien wysłuchać ofert. Mowa tu o Timo Wernerze oraz Hakimie Ziyechu.

Okoliczności wymuszają na Chelsea dokonanie wielu zmian w kadrze na przyszły sezon

Poza kilkoma transferami do klubu, zespół opuści też kilku graczy

Thomas Tuchel wytypował Timo Wernera oraz Hakima Ziyecha jako tych, na których The Blues mogą coś zarobić, a nie są niezbędni trenerowi

Werner i Ziyech opuszczą latem Chelsea? Tuchel wytypował

Trudno znaleźć w najsilniejszych ligach klub, w którym pod względem kadry będzie się więcej działo podczas nadchodzącego lata, niż Chelsea. Klub już opuścił Antonio Ruediger, a tylko formalności dzielą od tego Andreasa Christensena. Niepewna jest przyszłość Marcosa Alonso i Cesara Azpilicuety. Obaj Hiszpanie chcieliby wrócić do ojczyzny. Do tego Romelu Lukaku walczy o możliwość ponownej gry dla Interu Mediolan.

To, w połączeniu ze zmianą na stanowisku właściciela, sprawia, iż The Blues przejdą latem prawdziwą rewolucję. W końcu klub będzie musiał nie tylko zastąpić tych, którzy odejdą, ale zwyczajnie wzmocnić kadrę. To będzie wiązało się też z mniej oczywistymi transakcjami. Thomas Tuchel wytypował dwa duże nazwiska, które nie są mu niezbędne do budowania kadry na najbliższą kampanię. Niemiec ma nadzieję, że Chelsea zarobi na sprzedaży Timo Wernera oraz Hakima Ziyecha.

Obaj zawodnicy trafili na Stamford Bridge latem 2020 roku. Kosztowali niemało: Marokańczyk 40 milionów euro, a Niemiec 53. Choć na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów mieli oni swoje lepsze momenty, nigdy nie stali się etatowymi członkami wyjściowego składu. Dlatego też Tuchel rozważa swoiste złożenie w ich ofierze nadchodzących zmian w klubie.

Werner w minionym sezonie zanotował jedenaście bramek i sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Bilans Ziyecha zamknął się w ośmiu golach i sześciu ostatnich podaniach.

