Pressfocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wesley Fofana to transferowy cel Chelsea. Leicester oczekuje za niego ogromnej kwoty. Londyńczycy mogą ją obniżyć poprzez dokonanie wymiany graczy.

Na liście życzeń Chelsea znalazł się Wesley Fofana

Londyńczykom zależy na Francuzie

Chelsea nie chce jednak płacić tyle, ile chce Leicester, więc ma swój plan

Chelsea chce zbić cenę

Najpilniejsze wzmocnienie, którego potrzebuje Chelsea to środkowy obrońca, a być może nawet dwóch. The Blues ponieśli już kilka porażek starając się o transfer stopera. Londyńczycy mają świadomość, że na uzupełnienie kadrowych braków mają już tylko miesiąc, więc o wzmocnienie środka defensywy walczą na kilku frontach. Najmocniej z przenosinami do drużyny Thomasa Tuchela łączeni są Milan Skriniar z Interu Mediolan oraz reprezentujący Leicester City Wesley Fofana.

Francuski stoper niewątpliwie ma potencjał, aby z powodzeniem występować w Chelsea. Stąd też zainteresowanie The Blues, którzy poczynili już działanie mające na celu sprowadzenie Francuza do Londynu. Zadanie to będzie trudne, ponieważ Leicester za 21-latka życzy sobie 80-85 milionów funtów. Chelsea nie zamierza płacić tak dużo, ponieważ ma inne pozycje do wzmocnienia.

Chelsea w poprzednim tygodniu wymyśliła, że zaproponuje Leicester wymianę piłkarzy z dopłatą. Na King Power Stadium miałby trafić Ruben Loftus-Cheek plus przelew na kwotę 40-45 milionów funtów. The Blues uważają to za dobry pomysł, ponieważ Lisy interesują się angielskim pomocnikiem, który mimo bycia rezerwowym, wciąż jest sporo wart i może dać niemało jakości drużynie Brendana Rodgersa.

