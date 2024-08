Napoli zdecydowało się złożyć oficjalną ofertę za Romelu Lukaku. Jak donosi Gianluca Di Marzio do Chelsea wpłynęła propozycja transferu w kwocie 25 mln euro plus 5 mln w formie bonusu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Jest oferta za Lukaku, Napoli proponuje 25 mln plus 5 mln bonusu

Saga transferowa z udziałem Romelu Lukaku wydaje się nie mieć końca. Napastnik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w AS Romie i przez moment wydawało się, że zostanie w Rzymie na dłużej. Włoski klub jednak nie wykupił napastnika ze względu na zbyt duże wymagania finansowe Chelsea. The Blues na sprzedaży rosłego snajpera chcą zarobić nieco ponad 40 milionów euro.

Przyszłość reprezentanta Belgii wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Od momentu, gdy Antonio Conte został trenerem Napoli, belgijski napastnik łączony jest z przejściem do mistrza Włoch z sezonu 2022/2023. W finalizacji transakcji przeszkadza jednak Victor Osimhen, który wciąż pozostaje zawodnikiem Partenopei. Jednak najnowsze wieści w tej sprawie sugerują, że neapolitańczycy mimo obecności Nigeryjczyka i tak zamierzają sprowadzić Lukaku.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio do Chelsea wpłynęła oferta w wysokości 25 milionów euro. Dodatkowo włoski zespół oferuje kolejne 5 milionów w postaci bonusu. Póki co The Blues wstrzymują się z odpowiedzią zwrotną, lecz sądząc po dość wyraźnej różnicy w wycenie zawodnika, trudno spodziewać się, aby Napoli otrzymało pozytywną odpowiedź.

Nie tak dawno Rudy Galetti na łamach portalu TeamTalk pisał o planie Chelsea na sprowadzenie Osimhena. W tę transakcję miałby zostać włączony również Romelu Lukaku i jeszcze jeden zawodnik angielskiego klubu. Co więcej, The Blues oferowali również kwotę gotówkową.