Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling jest otwarty na to, aby opuścić Manchester City. Anglika kusi wizja gry w Chelsea, która przygotowuje się do złożenia pierwszej oferty.

Są spore szanse na to, że Raheem Sterling tego lata zmieni klub wewnątrz Premier League

Piłkarza chce Chelsea

Manchester City niedługo powinien otrzymać oficjalną ofertę

Możliwy transfer do klubu big six

Raheem Sterling bez wątpienia prezentuje poziom klasy światowej. Takich piłkarzy Manchester City ma jednak wielu. To sprawia, że Anglik nie zawsze otrzymuje tyle czasu na zaprezentowanie swoich umiejętności ile by chciał. Rozwiązaniem dla 27-letniego skrzydłowego może być transfer do Chelsea, która traktuje piłkarza priorytetowo.

Londyński klub potrzebuje przebudować ofensywę, aby skutecznie włączyć się do walki o najwyższe cele w Anglii. Na celowniku Chelsea był Gabriel Jesus, ale Brazylijczyk jest blisko przenosin do Arsenalu. The Blues zdecydowali się zatem na innego zawodnika Manchesteru City. Thomas Tuchel chce mieć u siebie Sterlinga, z którym odbył już rzekomo pierwszą rozmowę.

Wkrótce oficjalne rozmowy z Manchesterem City chce podjąć Chelsea. The Blues są świadomi, że mistrz Anglii nie odda łatwo swojego piłkarza. Jednocześnie mają oni z tyłu głowy, że Sterlingowi został rok kontraktu, a 27-latek jest otwarty na transfer. Stąd pomysł, aby do Manchesteru City trafiła propozycja opiewająca na 50-60 milionów funtów. W razie braku akceptacji, Chelsea zapewne zaoferuje więcej pieniędzy. Thomas Tuchel dostał bowiem obietnicę od właściciela The Blues, że drużynę wzmocni sześciu piłkarzy.

