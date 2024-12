Chelsea pozyska gwiazdę Serie A? Są gotowi zapłacić 60 mln euro

Action Plus Sports Images, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i zawodnicy Chelsea

Chelsea chce pozyskać Youssoufa Fofanę

Chelsea wykazuje zainteresowanie pozyskaniem francuskiego pomocnika Youssoufa Fofany z AC Milanu. Francuz odgrywa kluczową rolę w Rossoneri od momentu dołączenia do klubu latem za około 20 milionów euro. Jego występy przyciągnęły uwagę The Blues, którzy są gotowi zapłacić za niego 60 milionów euro.

Jeśli Chelsea złoży ofertę, Milan może zdecydować się na sprzedanie Fofany. Klub z Mediolanu mógłby wykorzystać zarobione środki na pozyskanie zastępstwa dla Francuza.

25-letni pomocnik Milanu mógłby stanowić alternatywę dla Moisesa Caicedo. Piłkarz jest wszechstronny, potrafi grać zarówno jako środkowy pomocnik, jak i po prawej stronie.

Wcześnie Fofana był łączony z Manchesterem United, zanim zdecydował się na transfer do Włoch.

Nie wiadomo jeszcze, czy Chelsea złoży ofertę już w najbliższym zimowym okienku transferowym, ale 60 milionów euro to kwota, która może skłonić włoski klub do sprzedaży zawodnika.

The Blues znakomicie rozpoczęli sezon i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Wzmocnienie składu w połowie sezonu mogłoby pomóc im w walce o tytuł mistrzowski. Do liderującego Liverpoolu tracą zaledwie dwa punkty, choć trzeba zaznaczyć, że Chelsea ma rozegrany o jeden mecz więcej od The Reds.

Youssouf Fofana w aktualnym sezonie rozegrał 22 spotkania. Pomocnik strzelił jedną bramkę i zaliczył 5 asyst.

