Chelsea FC według doniesień The Sun ma plan, aby pozyskać tego lata Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Klub z Premier League jest gotowy przeznaczyć na transakcję mniej więcej 50 milionów funtów. Polski napastnik jest postrzegany jako alternatywa dla Erlinga Haalanda, który z kolei został wyceniony na 150 milionów funtów.

Chelsea jest w trakcie poszukiwania nowego snajpera

Londyńczycy poważnie myślą o pozyskaniu Roberta Lewandowskiego

33-latek ma kontrakt ważny z mistrzami Niemiec do końca czerwca 2023 roku

Lewandowski w Chelsea za 50 mln funtów?

Chelsea FC nie dała rady przekonać norweskiego napastnika do transferu. Taki stan rzeczy przyczynił się w związku z tym, że ożywiło się zainteresowania władz The Blues w sprawie Lewandowskiego. Zwolennikiem takiego transferu jest między innymi menedżer londyńczyków klubu z Londynu.

Polski napastnik na brak zainteresowania jednak nie może narzekać. W trakcie minionego sezonu Lewy pobił wieloletni rekord pod względem bramek zdobytych w jednym sezonie w Bundeslidze. Ostatecznie zakończył kampanię z 41 golami. Coraz częściej dochodzą natomiast głosy, że polski napastnik ma ochotę na ostatnią przygodę przed końcem swojej znakomitej kariery.

Faktem jest jednak, że Bawarczycy nie myślą o rozstaniu z Lewandowskim. Mimo że ten był już łączony przez media z takimi klubami jak Manchester City, czy Real Madryt. Zawodnik w przyszłym miesiącu skończy 33 lata, więc dla Bayernu może tego lata być jedna z ostatnich szans na transfer z udziałem zawodnika.

Menedżer The Blues Thomas Tuchel uważa Lewego za najlepszą okazję na rynku transferowym. Gdyby transakcja z udziałem reprezentanta Polski doszła do skutku, mógłby w ekipie ze Stamford Bridge zastąpić Oliviera Giroud sprzedanego do Milanu.

Lewandowski ma kontrakt z klubem z Allianz Arena do końca czerwca. Zawodnik dołączył do Bayernu na zasadzie wolnego transferu latem 2014 roku.

