Chelsea wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o Enzo Fernandeza. Portugalskie media informują, że londyńczycy uruchomili klauzulę wykupu w kontrakcie pomocnika Benfiki.

Czołowe europejskie kluby biją się o Enzo Fernandeza

Benfica nie zamierza sprzedawać go poniżej wartości klauzuli

Chelsea uruchomiła klauzulę wykupu na poziomie 120 milionów euro

Chelsea rusza po talent środka pola

Enzo Fernandez ma za sobą fantastyczne miesiące. Latem pomocnik przeniósł się do Europy i od pierwszych chwil w Benfice pokazywał olbrzymią jakość. Zachwycał na boiskach portugalskiej ekstraklasy, a także w Lidze Mistrzów. Przełomowe okazały się dla niego natomiast tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. 21-latek trafił do wyjściowej jedenastki w meczu z Polską i nie oddał miejsca już do końca mundialu.

Szybko stał się najbardziej rozchwytywanym pomocnikiem obok Jude Bellinghama. Jego nazwisko przewijało się w kontekście transferu do Realu Madryt czy Paris Saint-Germain. W pewnym momencie pojawiły się doniesienia, że zdążył już dogadać się z Liverpoolem, lecz zostały one niezwłocznie zdementowane.

Poważny krok w stronę transferu poczyniła natomiast Chelsea. Portugalskie media informują, że londyńczycy uruchomili klauzulę wykupu w kontrakcie, która wynosi aż 120 milionów euro. Z obozu Benfiki dochodziły wcześniej głosy, że poniżej tej kwoty na pewno nie zostanie sprzedany.

To oznacza, że w przypadku osiągnięcia porozumienia z zawodnikiem, transfer będzie mógł zostać przeprowadzony. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że saga z udziałem Fernandeza dopiero się zaczyna. Lada moment do Chelsea mogą dołączyć kolejne kluby, które będą gotowe wpłacić za niego ogromną kwotę.

