PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Chelsea rozważa próbę pozyskania napastnika Milanu Rafaela Leao jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego, sugerują raporty z Anglii. The Blues szukają kolejnych wzmocnień i nie rezygnują z żadnej opcji.

Chelsea nie rezygnuje ze starań o Leao

Gracz Milanu nie jest priorytetem dla The Blues, jednak ekipa z Londynu rozważa różne możliwości

Rossoneri nie chętnie myślą o sprzedaży swojej gwiazdy

The Blues rozważają każdą ewentualność

The Times szczegółowo opisuje, w jaki sposób Chelsea prowadzi obecnie rozmowy z Evertonem na temat 21-letniego angielskiego skrzydłowego Anthony’ego Gordona, z pogłoskami sugerującymi ofertę nawet w wysokości 60 milionów euro, ale uważnie monitorują również Rafaela Leao, ponieważ rozważają różne możliwości i chcą być przygotowani na każdą ewentualność.

Portugalski napastnik nie zaimponował w pierwszych dwóch meczach ligowych, a jego obecny kontrakt wygasa w 2024 roku, dlatego Milan może zdecydować się na letnią sprzedaż tego zawodnika. Leao był jednak ważnym elementem drużyny rossonerich w zeszłym sezonie, gdy wygrali mistrzostwo Włoch, a fanem talentu zawodnika jest Stefano Pioli.

Doniesienia z Włoch sugerują, że nie trwają żadne rozmowy między klubami, a Milan nie jest chętny do sprzedaży. Jednak to może się to zmienić, gdy okno transferowe zacznie się zbliżać ku końcowi. Leao ma w kontrakcie klauzulę odejścia o wartości 150 milionów euro, ale trudno sobie wyobrazić, by Chelsea chciała wydać aż tyle na tego gracza.

W ostatnim czasie mówiło się także, że Leao może przedłużyć kontrakt z Milanem, jednak według ostatnich raportów stanie się to najwcześniej, gdy klub upora się ze zmiana właścicielskimi, jednak mając na uwadze złożoność negocjacji raczej nie stanie się to prędko.

