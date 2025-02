Chelsea prowadzi wyścig o transfer napastnika. Manchester United obejdzie się smakiem?

PA Images / Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Enzo Maresca

Chelsea bliżej pozyskania Liama Delapa

Chelsea i Manchester United rozglądają się za nowym napastnikiem. Zarówno londyńczycy jak i Czerwone Diabły mają swoje problemy ofensywne, więc nieprzypadkową przeczesują rynek. Wielu zawodników światowej klasy było dotychczas łączonych z tymi angielskimi klubami. Na ich celowniku znajduje się m.in. Liam Delap z Ipswich Town.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że angielski napastnik jest bliżej przeprowadzki do stolicy. Chelsea bowiem obecnie jest bliżej pozyskania zawodnika beniaminka Premier League niż Manchester United. Sam piłkarz wykazuje również większe chęci na reprezentowanie barw drużyny ze Stamford Bridge.

Jeśli Chelsea zdecyduje się na pozyskanie Liama Delapa, to będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela. Ipswich Town bowiem wycenia swoją największą gwiazdę na 40 milionów funtów. Warto zaznaczyć, że 21-latek jest wychowankiem Manchesteru City. Może mieć to zatem wpływ na odrzucenie oferty Manchesteru United.

Liam Delap w trwającym sezonie Premier League jest jednym z największych odkryć. Napastnik Ipswich Town w obecnym sezonie ligowym rozegrał 24 spotkania. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także dwie asysty.