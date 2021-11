Źródło: AS

Pressfocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Wraca temat transferu Julesa Kounde

Francuz może zmienić klub już zimą

Niewykluczone, że defensor Sevilli wzmocni Manchester United

Kosztowny wydatek uratuje Manchester United?

Sevilla spisuje się bardzo dobrze na krajowym podwórku w sezonie 2021/2022. Andaluzyjczycy są trzecią siłą La Ligi, a do rozegrania mają jeszcze jeden zaległy mecz. Warto zauważyć, że stracili najmniej goli ze wszystkich drużyn (tylko siedem). Mocno przyczynił się do tego Jules Kounde. Francuz jest ważnym ogniwem zespołu, którym dowodzi Julen Lopetegui.

Ogromny potencjał i już duże umiejętności nie omknęły uwadze czołowych klubów na świecie. Francuz latem tego roku mógł zmienić barwy klubowe. Pozyskać 22-latka chciała Chelsea. The Blues zabrakło jednak zdecydowania. Zwlekali ze złożeniem oferty i defensor pozostał na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Kounde najwcześniej do Chelsea mógłby trafić latem przyszłego roku. AS informuje jednak, że są kluby, które stać na zakontraktowanie Francuza już zimą. Wiązałoby się t o z zapłaceniem klauzuli odstępnego w wysokości 80 milionów euro. Uczynić to może Manchester United.

Czerwone Diabły są w kryzysie. Tracą mnóstwo bramek i cennych punktów. Sprowadzony niedawno Raphael Varane, przeważnie leczy kontuzje. Z kolei Harry Maguire gra słabo. Być może rozwiązaniem kłopotów drużyny Ole Gunnara Solskjaera, jest właśnie transfer Kounde.

