Chelsea ma konkretny plan na odejście zawodników

Chelsea w letnim oknie transferowym chce jeszcze wzmocnić kadrę. The Blues mają też jednak listę zawodników do opuszczenia Stamford Brigde. Piłkarze, którzy się na niej znajdują, mają trafić do Serie A.

Tegoroczne letnie okno transferowe jest pracowite na Stamford Bridge

Chelsea na jeszcze kilku zawodników, dla których nie ma miejsca w kadrze pierwszego zespołu

Trzech niechciani piłkarze mają trafić do Serie A

Chelsea odda piłkarzy do Serie A

Polityka transferowa działaczy Chelsea w trwającym letnim oknie transferowym, zdecydowanie może się podobać. The Blues stawiają bowiem na jakość, a nie ilość. Sprowadzili bowiem bramkujące ogniwo, czyli Romelu Lukaku. Belg kosztował aż 115 milionów euro. Kwota ta jest ogromna, ale nie robi już tak dużego wrażenia jeżeli zobaczymy, że londyńczycy na sprzedaży zawodników zarobili prawie 80 mln euro. Stamford Brigde opuścili już między innymi: Tammy Abraham, Olivier Giroud, czy Fikayo Tomori. Na liście do odejścia są kolejni gracze.

Każdemu klubowi zdarzają się nie trafione transfery, także Chelsea. Jednym z nich jest sprowadzony w 2017 roku za 40 milionów euro Tiemoue Bakayoko. Francuz od tego momentu był wypożyczony już do trzech klubów. Jest bardzo możliwe, że 27-latek znów opuści Londyn i ponownie przeniesie się do Mediolanu. Ma bowiem trafić do Milanu.

Do Serie A trafić może także inny Francuz. Chelsea pozyskała Malanga Sarra rok temu za darmo. 22-latek nie może jednak liczyć na miejsce w składzie The Blues, dlatego uda się na wypożyczenia, by grać regularnie. Ostatnio bronił barw FC Porto. Teraz ma trafić do Bolonii, chociaż zainteresowanie wykazują także Everton i Benfica.

Ponownie na Półwysep Apeniński ma trafić także Davide Zappacosta. Kupiony w 2017 roku za 25 milionów euro prawy obrońca przez ostatnie dwa sezony występował kolejno w Romie i Genoi. Tym razem potencjalny kierunek to Fiorentina. Znów będzie to wypożyczenie.

