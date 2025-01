Chelsea nawiązała kontakt. The Blues chcą wielkiego transferu już w styczniu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea skontaktowała się z agentem Jhona Durana

Chelsea potrzebuje wzmocnień na pozycji napastnika, gdzie Nicolas Jackson nie spełnia oczekiwań, a Christopher Nkunku nie budzi zaufania trenera Enzo Mareski. Młody Marc Guiu również potrzebuje jeszcze sporo doświadczenia, by regularnie występować w pierwszym składzie. W związku z tym The Blues rozglądają się za nowym nabytkiem.

W letnim okienku transferowym władzom Chelsea nie udało się pozyskać nowego snajpera, a wówczas celem był Victor Osimhen. Dlatego teraz klub ze Stamford Bridge prowadzi wzmożone działania na rynku. Ponoć na radar The Blues trafił Jhon Duran z Aston Villi.

The Villans nie zamierzają sprzedawać 21-latka za wszelką cenę, bo niedawno przedłużył on kontrakt z klubem do 2030 roku. Możliwe byłoby to, gdyby ktoś zaoferował naprawdę ogromne pieniądze. Ponoć Aston Villa zadowoli się propozycją w wysokości 85 milionów funtów.

Kolumbijczyk pomimo roli rezerwowego udowodnił, że posiada wysokie umiejętności, czym zwrócił uwagę wielkich klubów. W tym sezonie Duran zanotował 12 goli w 28 meczach, ale w większości wchodził z ławki rezerwowych.

Eksperci twierdzą, że Cole Palmer potrzebuje pilnie wsparcia w ataku, aby Chelsea zaczęła notować lepsze wyniki. Władze mają niewiele czasu, by podjąć decyzję i zrealizować ten potencjalnie przełomowy transfer. Aby to się udało, klub będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, by przekonać Aston Villę do sprzedaży.