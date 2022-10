fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Chelsea włącza się do walki o Konrada Laimera, który po sezonie zostanie wolnym zawodnikiem. Pomocnikiem Lipska od dawna interesuje się Bayern Monachium.

Konrad Laimer nie zamierza przedłużać wygasającego po sezonie kontraktu z Lipskiem

Jego usługami od dawna interesuje się Bayern Monachium, który chciał ściągnąć go już minionego lata

“Bild” donosi, że do walki o Austriaka włączyła się Chelsea

Giganci stoczą bój o lidera Lipska

Chelsea w najbliższej przyszłości zamierza dokonać poważnych roszad w środku pola. Nieznana jest przyszłość N’Golo Kante i Jorginho, bowiem kontrakty obu pomocników wygasają wraz z końcem sezonu. Biorąc pod uwagę, że prowadzone rozmowy mogą nie zakończyć się sukcesem, w przyszłym roku londyńczycy przejdą kolejną rewolucję.

Wśród potencjalnych kandydatów do wzmocnienia pomocy The Blues wymienia się Jude Bellinghama, jednak graczem Borussii Dortmund interesują się wszyscy europejscy giganci, więc będzie trudno przekonać go do przeprowadzki na Stamford Bridge. Zdecydowanie większe szanse na powodzenie ma ewentualne pozyskanie Konrada Laimera. “Bild” przekonuje, że Chelsea włączyła się do walki o Austriaka.

Pomocnik Lipska latem zostanie wolnym zawodnikiem. Zakomunikował on chęć spróbowania swoich sił w nowym środowisku, zatem kontynuowanie współpracy z zespołem z Red Bull Areny nie wchodzi w grę. Od dawna interesuje się nim Bayern Monachium, a w szczególności Julian Nagelsmann, który miał okazję prowadzić go właśnie za czasów Lipska. To w liderze reprezentacji Austrii widzi wymarzone i tanie wzmocnienie środka pola. Bawarczycy starali się ściągnąć go już minionego lata, jednak oferta nie spotkała się z aprobatą ze strony ligowego rywala.

Biorąc pod uwagę wkroczenie do gry Chelsea, w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się zaciekłej walki o Laimera. Oba kluby zdają sobie sprawę ze świetnej okazji i będą starać się skorzystać z niej za wszelką cenę.

25-latek od kilku tygodni pauzuje na skutek urazu. Dla Lipska rozegrał łącznie 167 spotkań i strzelił jedenaście bramek.

