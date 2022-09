Pressfocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante nie ma w Chelsea statusu nietykalnego. Londyńczycy w tym roku zaoferowali Francuza czołowemu klubowi Serie A.

N’Golo Kante mógł na początku roku opuścić Chelsea

Francuz został zaproponowany włoskiemu gigantowi

Klub ten nie był jednak zainteresowany pomocnikiem londyńczyków

Kante miał opuścić Chelsea

Chelsea swoją aktywnością transferową minionego lata, dała swoim kibicom do zrozumienia, że stopniowo odmładza swoją kadrę. The Blues szczególnie zależy na przeprowadzeniu zmian w środku pola. Jorginho i N’Golo Kante nie dają bowiem drużynie tak dużo, jak we wcześniejszych sezonach. Klub zastanawia się zatem nad tym, czy przedłużyć ich kontrakty, które są ważne tylko do 30 czerwca 2023 roku.

O tym, że przydatność Kante dla zespołu jest wątpliwa, Chelsea myślała już na początku tego roku. Wówczas w Londynie pojawił się pomysł, aby wymienić Francuza na innego zawodnika. Zamysłem The Blues było oddanie pomocnika do Juventusu. W zamian szeregi londyńczyków zasiliłby Matthijs de Ligt. W Turynie nie byli przekonani do słuszności takiej transakcji w styczniu. Bianconeri w zamian za Holendra woleli dostać Jorginho. Porozumienia nie wypracowano i de Ligt kilka miesięcy później został kupiony przez Bayern.

Aktualnie Chelsea ma mocno ograniczone możliwości wobec Kante. The Blues mogą przedłużyć jego wygasającą w lipcu umowę. Inna opcja to próba spieniężenia Francuza w zimowym oknie transferowym, chociaż wówczas pomocnik będzie mógł związać się wstępną umową z innym pracodawcą. Kante w tym sezonie z powodu kontuzji zagrał tylko dwa mecze.

