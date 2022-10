Pressfocus Na zdjęciu: Edson Alvarez

Edson Alvarez miał latem szansę na transfer do Chelsea. Ajax zatrzymał jednak Meksykanina, który nie kryje rozczarowania tą sytuacją

Chelsea w końcówce sierpnia zgłosiła się do Ajaxu

Gigant Premier League chciał kupić Edsona Alvareza

Meksykanin czuje się rozczarowany fiaskiem transakcji

Alvarez nie porzucił nadziei na transfer

Chelsea desperacko próbowała wzmocnić środek pola w końcowej fazie letniego okna transferowego. Z The Blues było łączonych kilku kandydatów. Klub chciał pozyskać między innymi Edsona Alvareza. Londyńczycy zgłosili się po Meksykanina w końcówce sierpnia, co potwierdził 25-latek.

– Nigdy nie spodziewaliśmy się, że Chelsea złoży kolejną ofertę pod koniec sierpnia. To była trudna sytuacja. Ajax nie mógł nic zrobić – powiedział Alvarez, który nie trafił do Chelsea, ponieważ amsterdamski klub nie zdążyłby znaleźć odpowiedniego następcy. – Jestem rozczarowany, ale wierzę, że kiedyś zgłosi się po mnie inny wielki klub. Tej zimy lub latem. Na razie skupiam się na Ajaksie – rzekł Meksykanin.

– Jako zawodnik masz świadomość, że wszystko się zmieni. Lepsza liga, lepsze życie twoje i twojej rodziny. O to właśnie mi chodzi. Jestem tu z miłości do piłki, ale myślę o mojej rodzinie – wyjaśnił Alvarez. Nie wiadomo, czy Chelsea wróci zimą do tematu. W klubie nie ma już bowiem Thomasa Tuchela. Niemca zastąpił Graham Potter, który może mieć inne zdanie na temat defensywnego pomocnika Ajaxu. Amsterdamczycy mieli dostać za swojego gracza ponad 40 milionów euro.

