Chelsea stara się przekonać Napoli do wymiany zawodników. Portal TeamTalk uważa, że The Blues w zamian za Victora Osimhena oferuje Romelu Lukaku, Cesare Casadei'ego oraz 60 mln euro.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea może zaoferować Casadei’ego, Lukaku i 60 mln za Victora Osimhena

Chelsea mimo przeprowadzenia kilku wzmocnień wciąż myśli o następnych ruchach, aby wzmocnić zespół przed startem nowego sezonu. The Blues od dawna interesują się napastnikiem Napoli, lecz ws. pozyskania Victora Osimhena przeszkodą jest suma odstępnego zapisana w kontrakcie Nigeryjczyka. Najnowsze wieści odnośnie pomysłu The Blues na przeprowadzenie wymarzonej transakcji przekazał portal TeamTalk. Ich zdaniem londyńczycy starają się namówić włoski klub na wymianę zawodników.

Według powyższego źródła istnieje opcja zaskakującej wymiany, która obejmuje dwóch zawodników oraz gotówkę. Chelsea może wysłać do Neapolu propozycje, umieszczając w niej Romelu Lukaku oraz Cesare Casadei’ego. Takie warunki mają na celu obniżenie kwoty gotówkowej, która zostanie zmniejszona do 60 milionów euro.

The Blues wiedzą, że belgijski napastnik jest pożądany przez nowego szkoleniowca Napoli, Antonio Conte. Zaś obecność włoskiego pomocnika w wymianie ma być związana z Piotrem Zieliński, który opuścił Neapol na rzecz Interu. 21-letni pomocnik miałby zastąpić Polaka w środku pola byłego mistrza kraju.

Jeśli chodzi o samego Victora Osimhena, to według informacji TeamTalk ma on być sfrustrowany brakiem większego zainteresowania na rynku transferowym. Prawdopodobnie wpływa na to fakt, że kwota odstępnego, która została podwyższona przy ostatnim przedłużeniu umowy, jest zbyt wysoka. Aktualnie suma odstępnego wynosi aż 130 milionów euro. Kluby takie jak Manchester United, Arsenal, Paris Saint-Germain czy Bayern Monachium zdaniem brytyjskiego portalu nie chcą wyłożyć tak dużej gotówki na stół.