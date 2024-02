IMAGO / Isosport Na zdjęciu: Diogo Costa

Diogo Costa zbiera świetne recenzje w FC Porto

Chelsea poszukuje już bramkarza, który mógłby latem zastąpić Roberta Sancheza

Według portalu Fichajes, The Blues są skłonni zapłacić Smokom nawet 80 milionów euro

Chelsea już nie ufa Sanchezowi. Na celowniku inny bramkarz

W Chelsea nie ustaje planowanie kolejnego sezonu. Wydaje się już niemal przesądzone, że obecna kampania – choć poprzedziło ją wydanie połowy miliarda euro – jest już spisana na straty. The Blues musieliby zaprezentować niezwykły progres, by można było wierzyć w ich awans do czołowej czwórki Premier League. W Londynie panuje przekonanie, że każdy problem rozwiązać można odpowiednią ilością gotówki. Latem klub kupił z Brighton & Hove Albion Roberta Sancheza. Golkiper nie udźwignął jednak oczekiwań, a do tego doznał poważnej kontuzji kolana. Od połowy grudnia zastępuje go Djordje Petrović.

Według portalu Fichajes, Todd Boehly i jego świta mają już na celowniku potencjalny nowy nabytek. Jest nim Diogo Costa. 24-latek od wielu sezonów zbiera świetne recenzje za swoje występy w barwach FC Porto. Wydaje się, że nadszedł już odpowiedni czas, by reprezentant Portugalii sprawdził się w silniejszej lidze. Wspomniane źródło przekonuje, że Chelsea jest gotowa zapłacić za piłkarza nawet 80 milionów euro. Jeśli to prawda, trudno uwierzyć, by Smoki odrzuciły tak lukratywną propozycję. Z drugiej strony, londyńczycy mierzą się ze sporymi problemami związanymi z finansowym fair play. Nie wiadomo zatem, czy będą mogli kontynuować swoją politykę rozrzutności.

Costa rozegrał w tej kampanii już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W dziesięciu z nich zachował czyste konta.

