Maresca chce w Chelsea napastnika. Możliwa wymiana graczy

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jhon Duran na celowniku Chelsea

Enzo Maresca ostatnio ma trochę więcej powodów do zadowolenia jako menedżer Chelsea. Stołeczna ekipa nawiązała kontakt z czołówką Premier League. Ostatnio c prawda przegrała z Manchesterem City (1:3). Niemniej wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Fichajes.net przekonuje natomiast, że w klubie ze Stamford Bridge jest plan, aby jeszcze tej zimy pozyskać nowego napastnika.

Menedżer The Blues według źródła marzy o tym, aby sfinalizowana została transakcja z udziałem Jhona Durana. 21-latek aktualnie broni barw Aston Villi. Kontrakt napastnika obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast na poziomie 40 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jasne jest jednak, że Villa Parka jest otwarta na sprzedaż zawodnika, ale za kwotę nie mniejszą niż 95 milionów euro. Tym samym władze Chelsea mogą chcieć zamortyzować koszt ewentualnej transakcji, oddając w zamian jednego ze swoich zawodników.

Finalizację transferu może ułatwić to, że ekipa z Birmingham chciałby mieć u siebie Joao Felixa. Jeśli zatem finalnie dojdzie do osiągnięcia porozumienia między stronami, to niebawem ofensywnie gracze mogą zmienić pracodawcę. Chelsea ma jednak ten kłopot, że nie tylko ona wykazuje chęć pozyskania Durana. Kolumbijczyk jest również na radarze Arsenalu.

Duran wzmocnił Aston Villę w styczniu 2023 roku, Kosztował wówczas ponad 16 milionów euro. W tej kampanii wystąpił w 29 meczach i zdobył w nich 12 bramek.