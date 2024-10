Chelsea zainteresowana mistrzem Bundesligi

Chelsea w niedalekiej przyszłości może wzmocnić się jednym z czołowych graczy Bayeru Leverkusen, przekonuje Fichajes.net. The Blues są zainteresowani lewym defensorem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Alejandro Grimaldo znalazł się na celowniku Chelsea

Chelsea w tym sezonie ma ambitny plan związany z walką o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie sternicy klubu w trakcie kolejnej sesji transferowej planują zrobić, co w ich mocy, aby jeszcze bardziej poprawić jakość w drużynie. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że na radarze The Blues znalazł się Alejandro Grimaldo. Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii trafił do ekipy z Bundesligi w lipcu 2023 roku. Bayer pozyskał zawodnika na zasadzie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. Dzisiaj wartość gracza kształtuje się na poziomie 45 milionów euro.

Odgrywający ważną rolę w zespole Xabiego Alonso piłkarz miałby w Chelsea wzmocnić lewą defensywę. Mając na uwadze to, że piłkarz w poprzednim sezon błyszczał, notując aż 12 trafień i 20 asyst, to nie tylko mógłby poprawić grę w obronie, ale tez w ofensywie.

Gdyby faktycznie Grimaldo zmienił barwy klubowe, to byłaby to duża strata dla Aptekarzy. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 14 spotkaniach, strzelając w nich dwa gole. Na koncie Grimaldo znalazły się też cztery kluczowe podania. Gdyby dołączył do klubu z Londynu, o miejsce w składzie mógłby rywalizować na przykład z Markiem Cucurellą. 29-latek ma na swoim koncie między innymi takie sukcesy jak: mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii czy mistrzostwo i puchar kraju z Bayerem Leverkusen.

