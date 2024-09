Dani Ceballos nie jest pierwszoplanową postacią Realu Madryt. Zimą znów pojawi się temat jego odejścia. Betis zamierza go ponownie sprowadzić - donosi "AS".

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Ceballos na wylocie z Realu?

Dani Ceballos był w poprzednim sezonie dość często pomijany przez Carlo Ancelottiego, który wolał stawiać na innych środkowych pomocników. Hiszpan grał niewiele, dlatego latem sugerowano, że może opuścić szeregi Realu Madryt. Zainteresowanie transferem wykazywał Betis, gdzie Ceballos grał już w przeszłości. Transakcja nie doszła jednak do skutku, a główną przeszkodą były finansowe ograniczenia. Ceballos zdecydował ponadto, że będzie kontynuował swoją karierę na Santiago Bernabeu.

Jego sytuacja w sezonie 2024/2025 wcale się nie poprawiła. Dalej odgrywa marginalną rolę w zespole, a rywalizacja w środku pola jest olbrzymia. Ancelotti latem naciskał na zatrzymanie Hiszpana, lecz zimą może być bardziej otwarty na jego odejście. “AS” informuje, że wraca temat przenosin Ceballosa do Betisu. Tym razem ekipa z Sewilli ma dysponować większymi funduszami, a także być bardziej zdeterminowana, gdyż ma spore problemy kadrowe.

Ceballos ma za sobą dwa występy w lidze oraz jeden w Superpucharze Europy. Raz zagrał od pierwszej minuty – właśnie przeciwko Betisowi. Aktualnie pauzuje z uwagi na uraz kostki. Ancelotti korzystał z niego pod nieobecność Eduardo Camavingi i Jude Bellinghama. Obaj powoli wracają do gry, więc 28-latek nie będzie już tak często wystawiany do gry.

Środkowy pomocnik jest wychowankiem Betisu, dla którego grał do 2017 roku. Później Real Madryt sprowadził go za 16,5 mln euro. W międzyczasie zaliczył on dwuletnie wypożyczenie do Arsenalu.