fot. PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Edinson Cavani podjął już decyzję i wstępnie porozumiał się z nowym klubem. 35-letni napastnik będzie reprezentował barwy hiszpańskiego Villarrealu.

Od momentu rozstania z Manchesterem United Edinson Cavani pozostał bez klubu

35-latek nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Ściągnięcie go do siebie rozważały kluby z Włoch i Hiszpanii

Ostatecznie wybór padł na Villarreal. Urugwajczyk doszedł już do wstępnego porozumienia z nowym pracodawcą

Czas na nowe doświadczenie

Od chwili rozstania z Paris Saint-Germain Urugwajczyk nie może nigdzie zakotwiczyć się na dłużej. Przez dwa lata reprezentował barwy Manchesteru United, lecz wraz z końcem minionego sezonu obie strony nie zdecydowały się na dalsze kontynuowanie współpracy.

Edinson Cavani wciąż ma głód gry, a na Old Trafford nie gwarantowano mu regularności. Od blisko trzech tygodni 35-latek pozostawał wolnym zawodnikiem, a jego przedstawiciele przebierali w ofertach. Zainteresowanie napastnikiem wykazywały między innymi kluby we Włoszech i Hiszpanii.

Sam zawodnik długo analizował możliwe opcje. Ostatecznie wybór został podjęty i niewiele wskazuje na to, by miał się on jeszcze zmienić. Cavani już niedługo dołączy do Villarrealu, z którym doszedł do wstępnego porozumienia.

Aby transakcja została sfinalizowana, wpierw musi pojawić się dla niego miejsce w kadrze. To oznacza odejście Paco Alcacera, które wydaje się jedynie kwestią czasu.

Na ściągnięcie Cavaniego mocno naciska trener Unai Emery, który miał okazję współpracować z nim za czasów Paris Saint-Germain. Hiszpan docenia etos pracy i profesjonalizm 35-latka, a ponadto wciąż widzi w nim potencjał na strzelenie wielu bramek.

133-krotny reprezentant Urugwaju nie miał dotychczas okazji do gry w Hiszpanii. W trakcie swojej seniorskiej kariery występował w Serie A, Ligue 1 oraz Premier League.

Zobacz również: Juventus liczy na udane negocjacje z Villarreal