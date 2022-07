PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres

Raczej nic już nie zatrzyma Matthijsa De Ligta w Juventusie, dlatego Stara Dama musi szybko poszukać nowego defensora. Na liście życzeń bianconerich znalazł się Pau Torres. Włosi mają nadzieję, że uda im się wynegocjować korzystną cenę w negocjacjach z Villarreal.

Juventus szuka następcy De Ligta, który dołączy do Bayernu Monachium

Stara Dama zainteresował się Pau Torresem z Villarreal

Bianconeri mają nadzieję wynegocjować mniejszą kwotę, niż żądane przez hiszpański klub 50 mln euro

Juventus szuka następcy De Ligta

25-letni hiszpański obrońca przyciągnął tego lata uwagę wielu klubów w Europie po jego mocnej kampanii pod wodzą Unai Emery’ego. Drużyny Premier League, w tym Tottenham i Manchester City od dawna wykazują zainteresowanie Pau Torresem, dlatego Juventus będzie musiał szybko działać, jeśli chce sfinalizować ten transfer.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Juventus chce pozyskać Torresa, ale nie stać go na kupno zawodnika za 50 milionów euro, więc mają nadzieję wynegocjować niższą opłatę z Villarreal. Ich plan polega na próbie wykorzystania faktu, iż 25-latek jest chętny do przeprowadzki do Turynu. Mówi się, że bianconeri zaoferują około dziesięć milionów mniej.

Jednak zanim dojdzie do rozmów pomiędzy Juventusem i zespołem z Hiszpanii, Stara Dama w pierwszej kolejności musi dokończyć finalizację transferu Matthijsa De Ligta do Bayernu Monachium, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

Pau Torres ma ważny kontrakt z Villarreal do czerwca 2024 roku, ale już od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje, że gracz latem chciałby poszukać nowych wyzwań w mocniejszym klubie.

Juventus jest także zainteresowany pozyskaniem Gleisona Bremera z Torino, jednak według włoskich mediów gracz jest bliski przenosin do Interu Mediolan.

