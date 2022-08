fot. PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Po rozstaniu z Manchesterem United Edinson Cavani długo pozostawał bez pracodawcy. Negocjował on z wieloma klubami i finalnie zdecydował się na występy w Hiszpanii. Urugwajczyk zostanie nowym zawodnikiem Valencii, jeśli tylko ta pozbędzie się Maxi Gomeza.

Cavani dopisze do swojego CV La Ligę

Edinsona Cavaniego można już powoli nazywać piłkarskim obieżyświatem. W trakcie swojej seniorskiej kariery występował już w trzech czołowych europejskich ligach, a już wkrótce zaliczy także epizod w Hiszpanii. 35-latek naciskał na grę w La Lidze, gdzie będzie miał swojego nowego pracodawcę.

Wraz z końcem czerwca Urugwajczyk rozstał się z Manchesterem United i rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Trwało to długo, bowiem prowadził on negocjacje z wieloma zespołami. Nie spieszył się z decyzją, chciał trafić do miejsca, gdzie naprawdę będzie się czuł potrzebny. Najpoważniejsze zainteresowanie wykazywały Villarreal oraz Valencia. Cavani zdecydował, że tego lata wzmocni ekipę “Nietoperzy”.

Napastnik uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu, który od strony finansowej wydaje się być naprawdę atrakcyjny. Zwiąże się on z Valencią rocznym kontraktem, zawierającym opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Aby transakcja mogła zostać sfinalizowana, przedstawiciel La Ligi musi najpierw znaleźć fundusze na pensję reprezentanta Urugwaju. Te zagwarantuje sprzedaż jego rodaka – Maxi Gomeza. Konkretna propozycja za niego pojawiła się z Turcji, choć Valencia oferuje jego usługi wielu europejskim klubom.

Dla Cavaniego La Liga byłaby czwartą czołową europejską ligą w seniorskiej karierze. W przeszłości reprezentował włoskie Napoli, francuskie Paris Saint-Germain oraz angielski Manchester United.

