Oscar Mingueza zasili szeregi Aston Villi

Oscar Mingueza, wyróżniający się prawy obrońca Celty Vigo, zwrócił uwagę wielu europejskich klubów dzięki swojej świetnej formie w tym sezonie. Jego rosnąca wartość na rynku sprawiła, że Aston Villa zdecydowała się zapłacić pełną klauzulę wykupu, wynoszącą 20 milionów euro. Rozmowy między Celtą, Aston Villą oraz przedstawicielami Barcelony już trwają, co przybliża finalizację transferu.

Unai Emery i Monchi, odpowiednio trener oraz dyrektor sportowy Aston Villi, postrzegają Minguezę jako kluczowe wzmocnienie drużyny, szczególnie na pozycji prawego obrońcy. Negocjacje są zaawansowane, a sam zawodnik może wkrótce dołączyć do zespołu Premier League.

Choć Barcelona posiada opcję odkupu zawodnika za 10 milionów euro, obecna sytuacja finansowa klubu nie pozwala na realizację tego transferu. Klub z Camp Nou, mimo wcześniejszych rozważania na temat odzyskania Minguezy, najprawdopodobniej pozwoli na finalizację jego przejścia do Aston Villi. Co więcej, 50% praw karty zawodnika sprawi, że Barca otrzyma połowę kwoty z klauzuli wykupu, czyli 10 milionów euro, co może częściowo poprawić ich budżet.

Celta Vigo, mimo prób przedłużenia kontraktu Minguezy i podniesienia jego klauzuli wykupu, zaczyna godzić się z jego odejściem. Klub już monitoruje potencjalnych następców, przygotowując się na utratę jednego z filarów zespołu Claudio Giraldeza.

