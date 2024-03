Cancelo jest pewny. Tam chce grać w przyszłym sezonie

IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo przebywa na wypożyczeniu z City do Barcelony

W lecie Portugalczyk ma wrócić do Anglii. Jego kontrakt z Obywatelami wygasa dopiero za trzy lata

29-latek ujawnił, gdzie chce grać w kolejnym sezonie

Barcelona czy City? Cancelo już wybrał

Joao Canncelo we wrześniu trafił na roczne wypożyczenie z Manchesteru City do FC Barcelony. Reprezentant Portugalii w barwach Blaugrany rozegrał już 32 spotkania, strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Po zakończeniu sezonu 29-latek ma wrócić na Etihad. Kontrakt łączący go z Obywatelami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Jednak czy obrońca faktycznie znowu założy koszulkę The Citizens? Były zawodnik Juventusu i Bayernu Monachium w wywiadzie dla A Bola zamieścił wskazówki dotyczące swojej przyszłości.

– To było trudniejsze niż myślałem (Cancelo został zapytany o pobyt w Monachium i zdobycie tytułu w Bundeslidze). Myślałem, że liga niemiecka jest łatwiejsza niż była w rzeczywistości i że Bayern znacznie bardziej dominuje, jednak nie tylko dlatego, że wygrał dziesięć tytułów z rzędu. Sytuacja skomplikowała się pod koniec sezonu, ponieważ Dortmund radził sobie bardzo dobrze. Nie chciałem zdobyć mistrzostwa dopiero w ostatniej chwili, ale taki scenariusz też za swoje zalety. Miałem przyjemność grać w drużynie pełnej talentów i czuję radość ze wygrania ligi z Bayernem. Triumfowałem we Włoszech, Anglii i Niemczech i chciałbym być tutaj, walcząc o tytuły w Hiszpanii w tym i przyszłym roku – powiedział Cancelo w rozmowie z Luísem Mendesem Júniorem.

Joao Cancelo bez wątpienia marzy o kontynuacji przygody w stolicy Katalonii. By tak się stało, FC Barcelona i Manchester City muszą osiągnąć porozumienie w kwestii kolejnego wypożyczenia lub sprzedaży Portugalczyka.

Zobacz także: Cancelo uderza w Guardiolę. Man City potraktował go niesprawiedliwie?