Były piłkarz Anderlechtu na celowniku Motoru? To byłby ciekawy transfer [NASZ NEWS]

Choć Motor Lublin jest beniaminkiem Ekstraklasy, to jego właściciel, Zbigniew Jakubas, nie chce czekać zbyt długo na dołączenie do ligowej czołówki. W związku tym zespół ma być wzmocniony. Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Belgii.

Zaczynał w Anderlechcie

Motor Lublin chce solidnie namieszać w Ekstraklasie w najbliższym czasie, stąd plany wzmocnienia drużyny. Widać, że Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków, wkręcił się w piłkarski biznes i również na tym polu zamierza osiągnąć sukces. Dlatego lublinianie nie próżnują jeśli chodzi o poszukiwania nowych piłkarzy.

Jedną z pozycji, które Motor chce wzmocnić jest środek obrony. Poszukiwania są prowadzone w różnych kierunkach, a z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Belgii. W kuluarach słyszymy, że Motor zainteresował się zawodnikiem Beerschotu, występującego w tamtejszej ekstraklasie. To Herve Matthys, środkowy obrońca liczący 186 cm wzrostu.



Matthys zaczynał przygodę z piłką od juniorskich zespołów Anderlechtu Bruksela. Przeszedł tam praktycznie wszystkie szczeble, docierając do pierwszej drużyny. Stamtąd został wypożyczony do KVC Westerlo. Następnie przeniósł się do Holandii (FC Eindhoven, Excelsior, Den Haag), aż podpisał kontrakt z Beerschotem.

39 spotkań w kadrach młodzieżowych

28-letni obecnie Matthys ma za sobą grę w reprezentacji Belgii młodszych kategorii wiekowych. Zaczynał od U15, dochodząc do zespołu U19. W sumie w tych zespołach wystąpił 39 razy, zdobywając 2 gole.



W tym sezonie ligi belgijskiej zanotował 11 meczów, w których strzelił jedną bramkę. Beerschot zajmuje obecnie szesnaste, czyli ostatnie miejsce w belgijskiej ekstraklasie. Transfermarkt wycenia Matthysa na 750 tysięcy euro.