Real Madryt jest zainteresowany tym, aby Fran Garcia wrócił latem do klubu. Mistrza Hiszpanii w transferze może uprzedzić były gracz Królewskich.

Xabi Alonso chce mieć u siebie hiszpańskiego obrońcę

Defensorem zainteresowany jest też Real Madryt

Niewykluczone, że były pomocnik Królewskich uprzedzi swojego dawnego pracodawcę

Real Madryt postawiony pod ścianą

W ostatnich tygodniach na Real Madryt spadła krytyka za kosztowne wpadki. Królewscy utracili Superpuchar Hiszpanii na rzecz Barcelony. Z kolei w La Lidze drużyna Carlo Ancelottiego dała się pokonać Villarrealowi, przez co ich strata do Barcelony to trzy punkty. Okoliczności te sprawiły, że nasiliły się opinie sugerujące, że Real potrzebuje transferów.

Królewscy mają świadomość, że Carlo Ancelotti powinien dostać nowego lewego obrońcę. Na liście życzeń Realu znajduje się reprezentujący Rayo Vallecano Fran Garcia. Hiszpan ma przeszłość w młodzieżowych drużynach Realu. Królewscy zachowali 50% praw do 23-latka. W każdej chwili mogą zatem zakontraktować lewego obrońcę. Realowi nie śpieszy się jednak z angażem 23-latka.

Niewykluczone, że Real został postawiony pod ścianą w kwestii defensora Rayo. Królewscy rozważają angaż Hiszpana w letnim oknie transferowym. Tymczasem już teraz piłkarza w swoim zespole widzi Xabi Alonso, który odpowiada za wyniki Bayeru Leverkusen. Były pomocnik Realu uważa, że Garcia pod jego wodzą mógłby się mocno rozwinąć. Niemiecki klub poinformował już Rayo i Real, że zamierza aktywować klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie 23-latka. Wynosi ona dziesięć milionów euro. Real może kupić defensora za połowę tej kwoty. Musiałby to jednak zrobić teraz, a nie jak początkowo rozważał latem. Bayer Leverkusen może bowiem przechwycić Garcię zimą.

