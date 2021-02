BVB szuka stopera. Wśród kandydatów młody Polak

Borussia Dortmund ma w kadrze zaledwie trzech typowych środkowych obrońców. To właśnie ta pozycja ma zostać wzmocniona przez BVB latem. Jednym z piłkarzy, którymi interesuje się niemiecki klub, jest Sebastian Walukiewicz.

Walukiewicz kolejnym Polakiem w BVB?

Mats Hummels, Manuel Akanji oraz Dan-Axel Zagadou to jedyni zawodnicy w składzie Borussii Dortmund, będącymi typowymi środkowymi obrońcami, którzy większość swej kariery spędzili na tej pozycji. Zarząd Borussen postara się w letnim oknie transferowym zadbać o zwiększenie liczby zawodników występujących na środku defensywy. Niemiecki Sport wymienia trzech zawodników, którymi niemiecki klub jest zainteresowany najmocniej. Wśród nich znajduje się zawodnik Cagliari, Sebastian Walukiewicz.

Trzech zawodników na trzech etapach kariery

Faworytem dla Michaela Zorca jest zawodnik Fiorentiny, Nikola Milenković. Serb występuje w Serie A od 2017 roku i w tej chwili jest już podstawowym zawodnikiem Violi. Jego główne atuty to doświadczenie pomimo młodego wieku, świetne warunki fizyczne – 195 centymetrów wzrostu – i zdolności przywódcze, jako że nosił już opaskę kapitana. Jest z pewnością najbardziej doświadczonym graczem z wymienionej trójki, ale też może kosztować BVB najwięcej. Obecnie portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 28 milionów euro i Sport uważa, że mniej więcej takiej kwoty oczekiwać będzie Fiorentina.

Sprowadzenie Walukiewicza byłoby tańsze. Polak regularnie występuje w Serie A i podobno zwrócił uwagę Borussii jeszcze przed przeprowadzką do Cagliari. Ostatnio obrońca grał nieco mniej, a włoski klub byłby skłonny wysłuchać ofert latem, by polepszyć swoją sytuację finansową.

BVB jest też poważnie zainteresowane zawodnikiem, który nie ma jeszcze na koncie debiutu w seniorskim zespole. Soumaila Coulibaly to 17-letni obrońca młodzieżowych drużyn Paris-Saint Germain. Zawodnik niedawno zerwał więzadło krzyżowe, ale według Sportu i tak może trafić do Dortmundu. BVB zostałoby jedynie zmuszone do opłaty odszkodowania za wyszkolenie, jak klub zrobił w przypadku Zagadou. Negocjacje w sprawie sprowadzenia jednego z najbardziej obiecujących stoperów we Francji nie będzie łatwe. PSG walczy o jego pozostanie, ponadto o jego podpis walczy także Bayern Monachium.