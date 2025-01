Borussia Dortmund chce gwiazdę Man Utd. Będzie głośny transfer?

Borussia Dortmund dołączyła do wyścigu o transfer Marcusa Rashforda. Jak informuje David Ornstein na łamach The Athletic, niemiecki klub rozważa wypożyczenie gwiazdora Man Utd.

Źródło: The Athletic / David Ornstein

Borussia Dortmund wyraziła zainteresowanie ściągnięciem Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Niemiecki klub dołączył do takich drużyn jak AC Milan i Juventus, które również myślą nad złożeniem oferty. Chociaż decyzja nie została jeszcze podjęta, wypożyczenie angielskiego napastnika do końca sezonu jest bardzo możliwe.

Rashford to jeden z najpopularniejszych graczy Czerwonych Diabłów. Anglik nie wystąpił w ostatnich sześciu meczach zespołu, co zwiększyło spekulacje na temat jego przyszłości. Jego rola w drużynie osłabła po przyjściu Rubena Amorima, a sam zawodnik wyraził gotowość do podjęcia nowego wyzwania.

Borussia jest znana z tego, że potrafi rozwijać zawodników. Co prawda Marcus Rashford jest w dużej mierze ukształtowanym piłkarzem i ma już 27 lat, ale klub widzi w nim duży potencjał do wzmocnienia swojej ofensywy.

Aktualnie Dortmund boryka się z problemami kadrowymi na skrzydłach, gdzie brakuje doświadczonego napastnika. Dlatego doświadczenie i umiejętności napastnika Man Utd mogłyby być cenne dla młodych zawodników, takich jak Jamie Gittens i Julian Duranville, którzy dopiero kształtują się w roli pierwszoplanowych postaci.

Ten ruch mógłby być korzystny dla wszystkich stron, jeśli kluby osiągną porozumienie dotyczące warunków finansowych. Rashford zyskałby szansę na regularną grę, a Borussia znaczące wzmocnienie, które zapewne pomogłoby jej osiągnąć lepsze wyniki w Bundeslidze.