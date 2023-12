IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Marius Wolf

Marius Wolf pełni jedną z kluczowych ról w drużynie Borussii Dortmund

Jednak przygoda Niemca na Signal Iduna Park latem może dobiec końca

28-latek znalazł się na celowniku saudyjskich oraz katarskich klubów

Marius Wolf opuści Borussię Dortmund?

Dziennikarze “Sky Germany” pochwalili się w sobotni poranek informacją z obozu Borussii Dortmund. Otóż BVB nie planuje przedłużać wygasającej z Mariusem Wolfem. Niemiecki zawodnik latem prawdopodobnie będzie musiał sobie szukać nowego klubu.

Niemiecki serwis dodaje, że 28-latek bierze pod uwagę wyjazd na Bliski Wschód. Nie są to przypadkowe doniesienia, ponieważ piłkarz Borussii znajduje się w kręgu zainteresowań saudyjskich oraz katarskich zespół. Dla pięciokrotnego reprezentanta Niemiec byłby to pierwszy wyjazd do nowego klubu poza granicę rodzimego kraju.

Marius Wolf od pewnego czasu pełni jedną z kluczowych ról pod okiem Edina Terzicia. Jednak nie przekłada się ona na boiskową jakość. Niemiecki obrońca w trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań w koszulce Borussii Dortmund, notując w tym czasie jedną asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 28-latka na osiem milionów euro.

Rewelacyjny gol w Bundeslidze! 48 metrów! Sensacja na zakończenie kolejki [WIDEO]

Sprawdź także: Potęgi ustawiają się w kolejce po brazylijski diament