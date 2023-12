IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Estevao

Estevao strzelił 3 bramki i zaliczył 3 asysty na mundialu U-17

Szesnastolatek od dawna jest obserwowany przez gigantów z Europy

Do wyścigu o jego podpis miał dołączyć Manchester United

Man United nie chce przegapić okazji. Rusza po Estevao

Estevao Willian Almeida de Oliveira Goncalves znany jako po prostu Estevao to jeden z największych brazylijskich talentów ostatnich lat. 16-latek jest porównywany do swojego klubowego kolegi – Endricka – który latem 2024 roku przejdzie do Realu Madryt.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce do Europy trafi kolejna perełka akademii Palmeiras. Sytuację Estevao od dawna bowiem monitorują takie zespoły jak Chelsea, Manchester City, Real Madryt, FC Barcelona oraz Bayern Monachium, a teraz do tego grona miał dołączyć również Manchester United – poinformował brytyjski portal “TEAMtalk”.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii, który występuje na prawym skrzydle, dobrze zaprezentował się na MŚ do lat 17, gdzie zdobył 3 gole i zanotował tyle samo asyst. Kluby zainteresowane sprowadzeniem Estevao muszą liczyć się z wydatkiem kilkudziesięciu milionów euro.