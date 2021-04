Według niemieckiego Sportu, Borussia Dortmund szuka alternatywy w przypadku odejścia Erlinga Haalanda. Wysoko na liście włodarzy BVB jest napastnik Celticu Glasgow, Odsonne Edouard.

BVB interesowało się Edouardem już rok temu

Latem ubiegłego roku spekulowano, iż Borussia Dortmund zasadziła się na francuskiego napastnika Celticu Glasgow, Odsonne’a Edouarda. Teraz doniesienia te zyskały nową dynamikę, a niemiecki klub chce uprzedzić licznych rywali.

BVB jest zmuszone do trzymania ręki na pulsie rynku napastników. Erling Haaland prawdopodobnie opuści Dortmund do 2022 roku. Do tego czasu włodarze niemieckiego klubu chcieliby już wzmocnić się 23-letnim zawodnikiem Celticu.

Borussia chce pokonać kluby Premier League

Edouardem zainteresowane są kluby występujące w angielskiej ekstraklasie. Portal Football Insider poinformował, że West Ham United, Arsenal i Leicester są w stanie zaoferować za Francuza znaczną kwotę. Daily Mail donosił, że Lisy doszły nawet do porozumienia z graczem, ale najwyraźniej rozmowy nie są jednak aż tak zaawansowane.

Kontrakt Edouarda z The Bhoys obowiązuje do 2022 roku i nic nie wskazuje na jego przedłużenie. Według doniesień, Celtic oczekuje za swego zawodnika około 17,5 miliona euro. Jest to suma, na którą klub Bundesligi może sobie pozwolić pomimo kłopotów finansowych związanych z pandemią koronawirusa.

Edouard notuje kolejny udany sezon. We wszystkich rozgrywkach w barwach klubu z Glasgow zanotował już 20 bramek i sześć asyst. Odkąd przeprowadził się do Szkocji strzelił już 81 bramek w 164 spotkaniach. Dołożył do nich 37 asyst. Borussia Dortmund i kluby Premier League cenią we Francuzie zwłaszcza doskonałe wyczucie pod bramką przeciwnika.