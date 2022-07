Pressfocus Na zdjęciu: Matthisj de Ligt i Leonardo Bonucci

De Ligt chciał transferów

W ciągu trzech lat spędzonych w Juventusie, Matthijs de Ligt nie zdobył zbyt wielu trofeów ze Starą Damą. Dane mu było triumfować po razie w Serie A, Pucharze Włoch i Superpucharze Włoch. W Lidze Mistrzów z kolei, Bianconerich trzykrotnie odpadali już na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. 38-krotny reprezentant Holandii był sfrustrowany brakiem sukcesów, stąd też najpierw oczekiwał od Juve gwarancji, że będzie skuteczne na rynku transferowym, ale później zmienił zdanie i stwierdził, że chce odejść.

Na prezentacji w Bayernie Monachium, de Ligt przyznał, że to idealne miejsce do odnoszenia wielkich sukcesów. Ta wypowiedź nie spodobała się jemu koledzy ze środka obrony turyńczyków, Leonardo Bonucciemu.

Niemiłe wypowiedzi de Ligta

– Nie jestem zaskoczony odejściem de Ligta, bo wspominał o tym od dłuższego czasu – przyznał Bonucci w rozmowie z La Gazetta dell Sport. – Myślę jednak, że podstawą jest szacunek do grupy, z którą występował, a także do klubu, który w niego zainwestował i pozwolił się rozwijać.

– Życzę mu wszystkiego dobrego, ale niektóre rzeczy, które powiedział w trakcie prezentacji nie były zbyt miłe. Powiedziałem mu o tym po wakacjach, a on to zrozumiał. Bayern to świetny klub, ale też niekoniecznie jesteś w nim skazany na zwycięstwa – podkreślił.

