Benjamin Pavard odmówił rozmów z Saudyjczykami

Kluby z Saudi Pro League w letnim okienku transferowym planują przeprowadzić kolejne hitowe transfery. Jednym z zawodników, który znalazł się w kręgu zainteresowań saudyjskich zespołów jest Benjamin Pavard, zdradził Fabrizio Romano. Zawodnik Interu Mediolan jednak postawił sprawę jasno. Włoski dziennikarz przekazał, że mistrz świata z 2018 roku nie myśli o opuszczeniu Półwyspu Apenińskiego. Zawodnik szybko uciął temat i nawet nie zaczynał rozmów z Saudyjczykami.

Benjamin Pavard przeniósł się do Interu Mediolan w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym. Francuz szybko wkupił się do łask Simone Inzaghiego i wskoczył do wyjściowego składu. Defensor ma za sobą niezwykle udany rok na Półwyspie Apenińskim, który zwieńczył mistrzostwem Serie A. 28-latek wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że bardzo dobrze czuje się, będąc częścią „Nerazzurrich”. Dlatego jego transfer wychodzący z klubu praktycznie nie wchodzi w grę. Warto zaznaczyć, że jego kontrakt z mediolańczykami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Wychowanek Lille obecnie przebywa z reprezentacją Francji na EURO 2024. Benjamin Pavard jednak przegrywa rywalizację na prawej obronie z Julesem Kounde, stąd nie rozegrał na niemieckich boiskach jeszcze nawet jednej minuty.

