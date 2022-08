Pressfocus Na zdjęciu: Trener Miedzi – Wojciech Łobodziński

Miedź Legnica zanotowała słaby start w Ekstraklasie. Sztab szkoleniowy zdaje sobie sprawę, że skład wymaga wzmocnień, dlatego beniaminek aktywnie działa na rynku transferowym. We wtorek Miedź poinformowała o pozyskaniu Santiago Nevedy.

Miedź sięga po egzotyczne transfery

Poziom zespołów w Ekstraklasie jest dużo wyższy aniżeli tych z 1. Ligi, o czym boleśnie na początku sezonu przekonała się Miedź Legnica. Beniaminek po trzech meczach ma na koncie zaledwie jeden punkt i wciąż czeka na zwycięstwo w nowym sezonie. Najbliżej tego była w meczu z Radomiakiem Radom, który zakończył się wynikiem 1:1.

💥 @santi_naveda piłkarzem Miedzi 💥



21-letni meksykański defensywny pomocnik trafia do naszej drużyny na zasadzie wypożyczenia ze słynnego Club de Fútbol América ✍️



Santiago, witamy w Legnicy i życzymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach 💚💙❤️ pic.twitter.com/THPyrwGoKP — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) August 9, 2022

Klub latem sprowadził dziewięciu nowych zawodników, ale nie przełożyło się to na razie na poprawę gry drużyny. We wtorek Miedź Legnica poinformowała o pozyskaniu kolejnego zawodnika. Zespół zasilił Santiago Neveda, który został sprowadzony z Club America. 21-latek jest młodzieżowym reprezentantem Meksyku.

– To agresywny, dynamiczny i mobilny piłkarz, z niezłym odbiorem i dobrym rozegraniem. Jest to młody chłopak, co również miało wpływ na to, że zdecydowaliśmy się sięgnąć po tego gracza. Poszukiwaliśmy „szóstki” do rywalizacji. Liczymy na to, że będzie przysłowiowym brakującym ogniwem w naszej drużynie – stwierdził trener Białej Gwiazdy Wojciech Łobodziński.

Meksykanin podpisał z Miedzią roczny kontrakt. Jeśli defensywny pomocnik sprawdzi się w drużynie beniaminka Ekstraklasy, niewykluczone, że klub przedłuży z nim umowę.