PressFocus Na zdjęciu: Hatem Ben Arfa

LOSC Lille poinformowało o zakontraktowaniu Hatema Ben Arfy. Francuz pozostawał bezrobotny od lipca, gdy Girondins Bordeaux nie zdecydowało się na przedłużenie z nim kontraktu. 34-latek przejmie numer 11 po Yusufie Yazicim, wypożyczonym do CSKA Moskwa.

Hatem Ben Arfa wróci do gry po półrocznej przerwie

Do lipca reprezentował barwy Girondins Bordeaux. Teraz dostał szansę na pokazanie się w barwach Lille

Przejął numer 11 po Yusufie Yazicim. Mastify wypożyczyły go do CSKA Moskwa

Ben Arfa z ostatnią szansą w poważnym futbolu?

Hatem Ben Arfa wraca do gry. Francuski pomocnik od lipca pozostawał bezrobotny. Wówczas na przedłużenie z nim kontraktu nie zdecydowało się Girondins Bordeaux. 34-latek zanotował w barwach Żyrondystów całkiem przyzwoity sezon. W 24 spotkaniach zanotował dwa gole i pięć asyst.

Wyglądało na to, że gracz, który zachwycał kibiców swoimi umiejętnościami technicznymi jeszcze w barwach Newcastle United, nie powróci już do piłki na najwyższym poziomie. Już we wtorek pojawiły się jednak zdjęcia, na których Ben Arfa pozował z koszulką LOSC Lille. Dzień później otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Mastify poinformowały, że pomocnik podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu. Francuz będzie nosił numer 11, dotychczas należący do Yusufa Yaziciego. Ten został jednak – również w środę – wypożyczony do CSKA Moskwa.

Dla 15-krotnego reprezentanta Francji to kolejny klub ze swojej ojczyzny. W przeszłości grał, między innymi, dla Olympique’u Lyon, Olympique’u Marsylii, OSG Nicei, Paris Saint-Germain, Stade Rennais i Girondins Bordeaux. Ben Arfa święcił znaczne sukcesy w Ligue 1. Ma na koncie, między innymi, pięć mistrzostw kraju oraz trzy Puchary Francji.

