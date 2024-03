fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Bayern Monachium planuje transfer środkowego pomocnika

Klub obawia się odejścia Kimmicha lub Goretzki

Na szczycie listy życzeń znajduje się Martin Zubimendi

Bayern sprowadzi cel transferowy Barcelony i Arsenalu?

Bayern Monachium przejdzie latem bardzo poważne zmiany. Dotyczą one nie tylko ławki trenerskiej, którą opuści Thomas Tuchel, lecz także kadry. Obecny sezon jest wyniszczający dla wielu zawodników i może poskutkować ich odejściami. Niepewna pozostaje przyszłość takich graczy, jak Joshua Kimmich czy Leon Goretzka. Jeśli ktokolwiek z nich odejdzie, konieczne będzie sprowadzenie nowego środkowego pomocnika.

Tuchel bardzo długo naciskał na wzmocnienie drugiej linii. Bayern pracował nad transferem Joao Palhinhi, lecz nie udało się go sfinalizować. W trakcie sezonu miejsce w składzie wywalczył 19-letni Aleksandar Pavlović, który robi prawdziwą furorę. Nie ulega jednak wątpliwościom, że to za mało, jeśli Bawarczycy chcą szybko wrócić na szczyt.

Aktualnie Bayern celuje w transfer Martina Zubimendiego. To on został uznany głównym celem na letnie okienko. W jego umowie z Realem Sociedad widnieje klauzula wykupu w wysokości 60 milionów euro. To sprawiedliwa cena za reprezentanta Hiszpanii, którego na liście życzeń mają również Arsenal i FC Barcelona.

