Bayern traci gwiazdę? Piaski Arabii Saudyjskiej wzywają

Kingsley Coman to jeden z ważniejszych zawodników Bayernu Monachium. Francuz ma jeszcze przez długi czas ważną umowę. Niemniej spekulacji na jego temat nie brakuje.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Bayernu Monachium

Kinsgley Coman może latem pożegnać Bayern Monachium

Kinsgley Coman trafił do Bayernu Monachium w sierpniu 2015 roku z Juventusu. Najpierw na wypożyczenie. Tymczasem dzięki dobrej postawie na boisku piłkarz latem 2017 roku został graczem Bawarczyków na zasadzie transferu definitywnego. Tymczasem niewykluczone, że po latach spędzonych w ekipie z Allianz Arena wkrótce zawodnik skusi się na podjęcie nowego wyzwania. Wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Francuz ma co prawda kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Niemniej coraz częściej pojawiają się doniesienia, że Coman może szukać nowej drogi. Źródło sugeruje, że trop może prowadzić do Arabii Saudyjskiej.

58-krotny reprezentant Francji jest jednym z tych zawodników Bayernu, którego talentu nie da się podważyć. Kłopotem piłkarza są jednak coraz częstsze problemy zdrowotne. Coman aktualnie też jest poza grą z powodu zaległości treningowych.

Ewentualna przeprowadzka na Bliski Wschód mogłaby być zatem nowym otwarciem dla Francuza. Coman jednocześnie mógłby liczyć na znaczną poprawę swojej sytuacji materialnej. Chociaż rynkowa wartość piłkarza wynosi 35 milionów euro, to dla czołowych ekip z Arabii Saudyjskiej nie powinna być to kłopotliwa, aby dopiąć ewentualny transfer.

Mimo kłopotów zdrowotnych w tej kampanii Coman rozegrał 34 mecze, spędzając na boisku blisko 1600 minut. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył też cztery asysty.

