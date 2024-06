Bayern sonduje drogi transfer. Musi zapłacić ponad 70 milionów euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rozważa transfer Michaela Olise

Bayern Monachium klaruje swoje cele transferowe na letnie okno transferowe. Po rozczarowującym sezonie 2023/2024 klub chce wrócić na mistrzowską ścieżkę, a do tego będą potrzebne małe zmiany kadrowe.

Niedawno Bawarczycy oficjalnie ogłosili zakontraktowanie Vincenta Kompany’ego, który zastąpił Thomasa Tuchela na stanowisku szkoleniowca. Belg jest na początku swojej trenerskiej kariery, ale Bayern obdarzył go dużym zaufaniem, oferując kontrakt do 2027 roku. Zapewne oznacza to również, że były gwiazdor Man City będzie miał wpływ na przeprowadzane transfery.

Z najnowszych informacji Davida Ornsteina z The Athletic wynika, że Bayern Monachium zainteresował się gwiazdą Crystal Palace. Ponoć Bawarczycy skontaktowali się z Orłami w sprawie potencjalnego transferu Michaela Olise. Francuski skrzydłowy wzbudził duże zainteresowanie i wydaje się, że latem może dołączyć do dużo silniejszej drużyny.

To nie będzie łatwe zadanie dla Die Roten, ponieważ w grze o Olise jest także m.in. Newcastle United. Oprócz tego istotną kwestią są żądania Crystal Palace, które zakładają, że za zawodnika trzeba zapłacić co najmniej 70 milionów euro.

22-latek w sezonie 2023/2024 borykał się z kontuzjami, przez co wystąpił w zaledwie 19 meczach. Nie przeszkodziło mu to jednak w odnotowaniu świetnych liczb, bo jego licznik zatrzymał się na 10 golach i 6 asystach.