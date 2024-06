fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United straci swoją największą gwiazdę?!

Manchester United planuje latem rewolucję kadrową, która może pochłonąć nawet najbardziej znane nazwiska. Do tej pory wydawało się, że status nietykalnego na Old Trafford ma Bruno Fernandes, który był absolutnym liderem drużyny w sezonie 2023/2024. Sytuacja finansowa Czerwonych Diabłów może jednak zmusić ich do sprzedaży Portugalczyka, tak aby mieć fundusze na niezbędne wzmocnienia.

Portal “O Jogo” donosi, że fundamenty pod hitowy transfer kładzie Bayern Monachium, który po słabym sezonie chce za wszelką cenę wrócić do walki o mistrzostwo kraju i Ligę Mistrzów. Bawarczycy mają ostrzyć sobie zęby na Fernandeza, wykorzystując tym samym problemy Manchesteru United. Niemiecki gigant miał się nawet skontaktować z agentem ofensywnego pomocnika, aby wypytać go o możliwość przeprowadzenia transferu.

Fernandes do tej pory nie składał żadnej wiążącej deklaracji w temacie przyszłości, natomiast wielokrotnie wspominał, że nie planuje żegnać się z Manchesterem United. Na Old Trafford może czuć się jak prawdziwy lider, choć mizerne wyniki mogą skusić go do zmiany otoczenia. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do 2026 roku, więc Czerwone Diabły nie mają ciśnienia, aby sprzedać go już teraz. Bayern Monachium musiałby wystosować naprawdę atrakcyjną ofertę, aby transfer mógł dojść do skutku.