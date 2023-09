fot. Imago / COLORSPORT Na zdjęciu: Joao Palhinha

Bayern Monachium nie zamierza odpuszczać tematu pozyskania Joao Palhinhi

Serwis Caughtoffside.com przekonuje, że Bawarczycy w styczniu jeszcze raz spróbują pozyskać zawodnika

Niemiecki klub jest gotowy przeznaczyć na transakcję 70 milionów euro

Joao Palhinha celem Bayernu

Bayern Monachium w trakcie letniej sesji transferowej długo zabiegał o Joao Palhinha. Finalnie pomocnik Fulham nie zakotwiczył na Allianz Arena.

Tymczasem serwis Caughtoffside.com przekazał, że zimą jeszcze raz ekipa z Bundesligi będzie próbować pozyskać zawodnika. Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Christian Falk z Bildu.

“W przypadku Joao Palhinhi Bayern chce ponownie zaatakować zimą. Fulham nie chciało go sprzedawać latem, ponieważ nie mogło znaleźć następcy. W drodze powrotnej z Monachium do Londynu Palhinhi powiedział jednak szefom, że zimą chce przenieść się do Monachium. I chce grać tylko w Monachium. Zarząd chce spełnić jego życzenie” – napisał żurnalista w swoim felietonie.

“Dzięki sprzedaży Ryana Gravenberha do Liverpoolu i Benjamina Pavarda do Interu Mediolan Bayern ma do dyspozycji 70 milionów euro na sfinalizowanie tej transakcji” – poinformował Falk.

