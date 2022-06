fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane jest według informacji Sky Sports bardzo blisko przeprowadzki do Bayernu Monachium. Klub z Bundesligi przygotowuje ofertę zgodną z wyceną zawodnika przez Liverpool, wynosząca 42,5 miliona funtów.

Bayern cały czas intensywnie pracuje nad sfinalizowaniem transferu Sadio Mane

Sky Sports przekazał, że Bawarczycy pracują nad kolejną ofertą dotyczącą piłkarza

30-latek w niemieckiej ekipie może zastąpić Roberta Lewandowskiego

Mane coraz bliżej porozumienia z Liverpoolem

Sadio Mane ma umowę ważną z gigantem Premier League tylko do końca czerwca 2023 roku. Liverpool może mieć zatem w najbliższych tygodniach jedną z ostatnich okazji na zarobienie dużych pieniędzy

Sky Sports daje do zrozumienia, że otoczenie Bayernu jest pewne, że transakcja wkrótce zostanie sfinalizowania. Tym bardziej że wcześniej zawarli ustne porozumienia z Senegalczykiem, a ostatni angielską ekipę wzmocnił Darwin Nunez.

Jeśli transfer z udziałem Mane stanie się faktem, będzie to kolejna transakcja pomiędzy Liverpoolem a Bayernem. We wrześniu 2020 roku Thiago dołączył do angielskiej ekipy za 22 miliony euro.

Reprezentant Senegalu w przypadku sfinalizowanie transferu do Bayernu zaliczy kolejną ligę w swojej karierze. W przeszłości Mane grał już we Francji, czy Austrii, broniąc barw takich ekip jak Metz, czy FC Salzburg.

W ostatniej kampanii 30-latek wystąpił łącznie w 51 spotkaniach, notując w nich 23 gole i pięć asyst. Rynkowa wartość Mane wynosi 70 milionów euro.

