PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern Monachium jest nastawiony na to, że w 2023 roku do klubu dołączy pomocnik RB Lipsk. Warunki umowy są właściwie dogadane.

Konrad Laimer jest zdecydowany na Bayern

Pomocnik RB Lipsk nie przedłuży kontraktu z RB Lipsk

Obie strony są dogadane w sprawie warunków umowy

W Monachium już kompletują skład na nowy sezon

Uwaga kibiców skupiona jest aktualnie na mistrzostwach świata w Katarze. Piłka klubowa to temat, który zszedł na poboczne. Warto o niej jednak pamiętać, ponieważ drużyny szykują się do zimowego okna transferowego. Plany, które snuje Bayern, wybiegają jednak już do lata 2023 roku.

Mistrz Niemiec stara się o wzmocnienie środka pola. Bayern działał w tej sprawie już minionego lata. Wówczas łączony ze wzmocnieniem monachijczyków był Konrad Laimer. Austriak to zawodnik RB Lipsk, który z powodzeniem reprezentuje ten zespół od lipca 2017 roku. Od tego momentu rozegrał w tej drużynie 167 meczów (11 goli i 18 asyst).

Bieżący sezon nie jest udany dla Laimera, który większość spotkań opuścił przez problemy zdrowotne. To nie odstrasza Bayernu. Austriaka w klubie chce szczególnie Julian Nagelsmann, który współpracował z nim w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że panowie spotkają się ponownie w lato 2023. Laimer nie chce przedłużyć ważnego do czerwca tego roku kontraktu. Piłkarzowi zależy na dołączeniu do Bayernu. Warunki został już nawet rzekomo ustalone. Nie są jednak jeszcze znane szczegóły.

